.ENDRECHERI.（堂本剛）のコメント動画が、D.U.N.K.（DANCE UNIVERSE NEVER KILLED）の公式Xで公開され、ファンの注目を集めている。 【動画】髪型も話し方も“かわいい”と話題の堂本剛【写真】マレットヘアが新鮮な堂本剛 ■.ENDRECHERI.（堂本剛）が『D.U.N.K. Showcase』に出演決定 堂本剛は.ENDRECHERI.として、3月13日から15日の3日間に渡り、Kアリーナ横浜で開催されるダンス＆ボーカルプロジェクト『D.U.N.