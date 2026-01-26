£±Ç¯¤Ç°ìÈÖ´¨¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¤ªÉô²°¤ÎÃæ¤Ç¤Î³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ªº£½µ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¡õ¥É¥é¥Þ¤ÇÆ±¤¸À¤³¦¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥µ¥Ö¥«¥ë¥¿¥¦¥ó¡Ö½©ÍÕ¸¶¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÅ·ºÍ¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¡¢£¶¿Í¤Î½÷À­¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯ËÜ³Ê¼Â¼Ì·²Áü·à¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥²¡¼¥à¡ª¥²¡¼¥à¤äNintendo