5月末で活動を終了する嵐が25日、約5年3カ月ぶりとなる新曲「Five」を3月4日にデジタルシングルとして配信リリースすることを発表した。3月13日に始まるラストツアーに向けた楽曲。新曲の発表は、20年10月30日に配信された「Party Starters」以来となる。5月31日にはCDシングルとして発売するためCDパッケージとしては約6年ぶり。以下はCDシングル。1999年11月3日発売の「A・RA・SHI」から、2020年7月29日発売の「カイト」まで。