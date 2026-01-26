女優の若村麻由美が26日にインスタグラムを更新。23日に放送された『科捜研の女 ファイナル』（テレビ朝日系）のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】若村麻由美『科捜研の女 ファイナル』のオフショット若村が「まいど…抹茶のバームクーヘン…科捜研の女FINALをご覧くださりありがとうございました」と投稿したのは『科捜研の女 ファイナル』からのオフショット。写真には、ドラマで監察医の風丘