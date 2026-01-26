日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２５日に放送され、長嶋一茂が“痛い”過去をほじくり返された。同番組はタレントの長嶋と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は番組開始１年記念として「ゲンバ名言大賞」を３人で選出した。同時に過去の放送の中