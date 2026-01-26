25日午後、諏訪郡・下諏訪町の国道で普通乗用車同士が正面衝突する事故があり、46歳の男性が死亡しました。25日午後5時前、下諏訪町の国道142号の「湖北トンネル」内で普通乗用車同士が正面衝突しました。この事故で、岡谷市方面に向かっていた大阪府・大東市の会社員、岩瀬徹也さん（46）が胸を強く打つなどして搬送先の病院で死亡しました。もう一方の車に乗っていた男女2人も病院に搬送されました。搬送時には意識があったとい