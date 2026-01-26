1月26日は「文化財防火デー」です。長野市の善光寺では災害に備えた訓練が行われました。長野市の善光寺で行われた消防演習。長野市消防局や善光寺の関係者など172人が参加しました。1月26日は、奈良県の法隆寺で1949年に起きた火災をきっかけに「文化財防火デー」に制定されていて、善光寺でも毎年訓練を行っています。今回は、長野県北部を震源とする震度7の地震が発生し、本堂付近から出火したことを想定。避難誘導