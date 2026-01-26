皇室に献上される浜松市浜名区細江産の温州ミカンと白柳ネーブルの箱詰め作業が先日行われました。ことし献上されるミカンは、1月8日に行われた審査会で最優秀賞に選ばれた鶴見光明さん栽培の温州ミカンと、加茂敏彦さん栽培の白柳ネーブルです。箱詰め作業は、朝月雅則副市長と鶴見さん、加茂さん立ち合いのもと、女性職員4人がミカンをひとずつ丁寧に包装紙で包んで、箱詰めが行われました。この献上事業は、1967年