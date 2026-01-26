¡ÚCGP¥«¡¼ÍÑÉÊÂç¾Þ2025¡Û¥Ð¥ó¥³¥ó¤Î¤Ï¤ä¤ê¤ÏÂ¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤ä¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢ÀÑºÜÀ­¤Ê¤É¥ß¥Ë¥Ð¥óÅª¤Ë»È¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¤È¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÏÈÆâ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¼ý¤Þ¤ê¡¢Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÄøÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£¤³¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¥â¥Ç¥ë¤òÂç¾Þ¤ËÁª¤ó¤À¡£¡ö¡ö¡ö¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÊÉ¡×¤¬¡¢¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡¢·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É°ìÈÌÅª¤ÊÃó¼Ö¥Þ¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ëÉý2¡ßÄ¹¤µ5m°ÊÆâ¤Ë¼ý