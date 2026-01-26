占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月26日〜2月1日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）緊張の糸がほぐれそう。一息入れましょう。運命はターニングポイントに向かっていきます。足掛け16年にも及ぶ守護星・海王星の加護が外れて、人生の迷子になったような気分になりそう。これからどうやって生きていけばいいのか分からなくなる一方で、「やっと自由になれた」