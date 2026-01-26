地域課題の解決策を学生たちが自ら考え発信する授業の最終発表会が佐世保市の学校で行われました。 佐世保工業高等専門学校で行われたのは学科横断の授業「グローカルリテラシー」の最終発表会です。 3年生約180人がフィールドワークや調査を通して、公共交通や被爆体験の継承など地域課題の解決に取り組んできました。。 (生徒） 「(長崎県は)地理的に電車よりもバスの方が便利