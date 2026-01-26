占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月26日〜2月1日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）妄想力ON！心を自由に遊ばせて！夢を見る力を取り戻せそう。やってみたいこと、行ってみたい場所、手に入れた物が明確になっていきます。もっとも、半分は、ちょっとした憧れのようなもの。「やれたらいいなあ」「行けたらいいな」「ちょっと欲しいかも」的な気持ちでし