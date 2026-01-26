25Æü¤Ë¤«¤±¤Æµ­Ï¿Åª¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©Æâ¡¢¶âÂô»Ô¤ÈÄÅÈ¨Ä®¤Ç¤Ï26Æü¡¢¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤¬Î×»þµÙ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¶âÂôÅì¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¶âÂôÀ¾¥¤¥ó¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ½üÀãºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï25Æü¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤ë6»þ´Ö¤Ç37?¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÀÑÀã¤â64?¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶âÂô»Ô¤ÈÄÅÈ¨Ä®¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤È¡¢À±ÎÇ¹â¹»¡¢Í·³Ø´Û¹â¹»¡¢¶âÂôÃ¤Ì¦µÖ¹â¹»¡¢¾®¾¾¹©¶È¹â¹»¡¢¶âÂôËÌÎÍ¹â