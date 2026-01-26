吉野家は、昨年好評を得た冬の鍋メニュー「牛カレー鍋膳」を、1月29日11時から全国の吉野家店舗で期間限定販売する。「牛カレー鍋膳」はテイクアウトも可能だという。なお、一部、販売していない店舗、販売価格が異なる店舗があるとのこと。テイクアウトにはお漬物がつかない。左から：「牛カレー鍋膳」、「牛カレー鍋」（単品）「牛カレー鍋膳」は、カレーのスパイス感と和風だし、クリーミーな乳製品を合わせたクリーミーなカレ