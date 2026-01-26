¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸òº¹ÅÀ¡É¤ò¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿ÅÔ»ÔÀ¸³è¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNB GREY¡×¤Îº£Ç¯½Õ²Æ¿·ºî¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤¿¡ÖNB GREY¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÈMade in Japan¡É¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò1·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î·Ç¤²¤ë¡ÈFit¡õComfort¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÃÏºî¤ê¤«¤éË¥À½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇCraftsmanship¤ò´Ó¤¤¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡ÖNB GREY Crew Neck