24日、熊本県宇土市の県道で発生した死亡ひき逃げ事件で、警察は25日夜、30代の男を逮捕しました。 【写真を見る】死亡ひき逃げ事件の容疑者が出頭「何にぶつかったか覚えていない」熊本県宇土市 過失運転致死とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、宇城市松橋町松橋の会社員、田代和哉容疑者（34）です。 原付バイクで通勤中だった田代容疑者は、おととい24日午前6時35分ごろ、宇土市松山町の県道を歩いて渡っていた江藤健さん