前の村長が不信任決議を受け辞任したことに伴う熊本県球磨村の村長選挙は、新人の大岩禎一氏が当選を果たしました。 【写真を見る】出直し村長選挙前職敗れ、新人が当選熊本県球磨村 初当選した大岩氏は元県職員で、その経験を生かし、停滞した村の政治を前に進めると訴え、1000票あまりを獲得しました。 ＜開票結果＞投票率82.96％大岩禎一氏（62）無・新1060松谷浩一氏（63）無・前772加納一郎氏（52）無・新49 初