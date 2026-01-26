真宗大谷派難波別院（奥）の参道にある「山門一体型ホテル」＝大阪市中央区寺院の正門に当たる「山門」の上層部分にホテルが入る「山門一体型ホテル」が建つ土地に課された固定資産税について、土地を所有する大阪市の宗教法人「真宗大谷派難波別院」が、参道部分の課税取り消しを市に求めた訴訟で、最高裁第2小法廷（高須順一裁判長）は26日、「課税は妥当」との判決を言い渡した。地方税法は、宗教法人の「境内地」は非課税