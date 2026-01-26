毎日書道展審査会員の書家・金子大蔵氏が26日、都内のヤクルト球団事務所を訪れ、書の贈呈を行った。「燕」、昨季のスローガン「捲土重来」、今オフにポスティングシステムでホワイトソックスに移籍が決まった村上の応援歌の歌詞2種類、村上の座右の銘である「臥薪嘗胆」が書かれた書が贈られた。金子氏は「村上選手ご本人から“臥薪嘗胆”と書いてほしいということだった」と説明。代表して受け取った青木宣親GMは「（村上