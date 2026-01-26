ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¡¦¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤Î¼ÂËå¤Ç¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Billlie¤Î¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¤¬·»¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÀÅ¤«¤Ë½Ë¤Ã¤¿¡£1·î26Æü¡¢¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î·»¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¡¢¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤È¡Ö·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥È¡×¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¤È¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤ÏËå¤Î¥à¥ó¡¦¥¹¥¢¤ò¤®¤å¤Ã