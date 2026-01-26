俳優ソン・ガン、イ・ジュニョン、女優チャン・ギュリが、ドラマ『フォーハンズ』（原題）の若者たちの強烈できらびやかなハーモニーを描き出す。2026年下半期、韓国で初放送されるtvNの新ドラマ『フォーハンズ』は、音楽の天才だけが集まった芸術高校で出会った若者たちの友情と恋、競争と成長を描いた作品だ。【写真】ソン・ガン、ボタンを開けて胸元チラ見せドラマ『むやみに切なく』『秘密の森〜深い闇の向こうに〜』シーズン2