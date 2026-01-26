５月末で活動を終了する「嵐」が２６日、公式サイトなどを更新し、３月４日に新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」をリリースすることを発表した。５月３１日にはファンクラブサイト限定でＣＤも販売される。３月１３日のラストツアー開幕を前に、待望の新曲が発表される。この日正午、公式サイトなどが更新され、３月４日に嵐の新曲「Ｆｉｖｅ」を、デジタルシングルとしてリリースすることが報告された。同日から各音楽配信サービ