ハレノワ線の完成イメージ 岡山市が路面電車を「ハレノワ」周辺まで伸ばして環状化する「ハレノワ線」の、事業計画案を発表しました。 岡山市の大森市長が、26日の定例会見で発表しました。 「ハレノワ線」は、清輝橋線の大雲寺前と東山線の西大寺町の約600mの区間を結び環状化するものです。 計画案によりますと、事業費は、約27億4000万円で国と市が2分の1ずつ負担します。 整備や管理・運行は岡山