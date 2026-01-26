ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太が２６日、都内でイタリアのレザーブランド・ＴＯＤ’Ｓ（トッズ）のブランドアンバサダー就任記者会見を行った。日本人男性初のアンバサダーとして気合十分。２０２６年の目標を聞かれると、グループが昨年から今年１月にかけて行った５大ドームツアーについて言及し「東京・大阪・名古屋に関しては４日間やらせていただいて、約７８万人の方を動員することできた」。その上で「目の前のことも大事