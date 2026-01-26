渡辺翔太＠フォトセッション Snow Manの渡辺翔太が26日、都内で行われた『トッズ ブランド アンバサダー就任記者会見』に登壇した。日本人男性初のトッズ ブランド アンバサダー就任について渡辺は「身が引き締まる思い」と語った。【写真】Snow Man渡辺翔太、ミラノでのオフショットトッズ（TOD’S）は、イタリア、アドリア海沿岸マルケ州にて20世紀初頭から3代続くシューメーカーから現在の会長ディエゴ・デッラ