先週続いた強い寒波により期待がかかる諏訪湖の御神渡り。26日朝、3シーズンぶりに湖の全面結氷が確認されました。波が凍り、時間が止まったようにも見える26日朝の諏訪湖。御神渡りの関係者が目視で確認を行い、観察を始めてから22日目にして、今季初めて諏訪湖が全面結氷しました。3シーズンぶりの全面結氷となります。諏訪では、先週からの冷え込みに加え、26日朝の最低気温が氷点下9.6度と今シーズン最低を