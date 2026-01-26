任期満了に伴う裾野市長選挙が25日行われ、現職の村田悠さんが元市議の新人を破り再選を果たしました。（村田悠氏バンザイ）25日行われた裾野市長選挙は、即日開票の結果村田悠さんが1万3314票を獲得し、新人で元裾野市議の賀茂博美さんを破り、2度目の当選を果たしました。（村田悠氏）「次の2期目はみなさま方と、お約束をさせていただいた、企業誘致をはじめ、それに付随する社会基盤整備を行った上で税収をさらに増大させ、市