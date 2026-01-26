総選挙の費用およそ600億円は、吉野家の牛丼約1億2000万杯になります、どんぶり勘定だけど。— デーブ・スペクター (@dave_spector) January 25, 2026 放送プロデューサーのデーブ・スペクターが自身のX（旧Twitter）を更新。衆議院議員総選挙にかかるとされる費用について、身近な食べ物に例えて言及し、注目を集めている。デーブは「総選挙の費用およそ600億円は、吉野家の牛丼約1億2000万杯になります」と投稿。巨額の費用