26Æü¡Ê·î¡ËÀã¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¡¢½üÀãºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸Î¤ËÃí°Õ¡£Ãë´Ö¤â¶õµ¤Îä¤¿¤¯Åà¤¨¤ë´¨¤µ¡£¡ã26Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡äÀ¾¤«¤é¹âµ¤°µ¤¬Ä¥¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï¤æ¤ë¤ó¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤ä¿·³ã¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀã¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë¼å¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎËÌÎ¦¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤Î¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½üÀãºî¶È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÀÑÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ºî¶ÈÃæ