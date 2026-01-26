2015年相続税改正により、課税の対象者が大幅に増えました（c）Getty Images 2015年の相続税改正は、日本の相続税制度における大きな転換点となりました。基礎控除の大幅な引き下げにより、これまで相続税とは無縁だった一般家庭や都市部の持ち家世帯も、課税対象となるケースが急増したためです。相続税は、「富裕層だけの税金」ではなくなり、誰にとっても無関係ではない制度へと変わりました。2015年改正の背景と具体的