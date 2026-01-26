人気レースクイーンの霧島聖子（34）が26日までに自身のインスタグラムを更新。黒のトレーニングウエア姿を披露した。「年末年始食べすぎてオートサロンで自分の体型にちょっと絶望したのでパーソナルトレーニング通い始めました！」と報告。ジムでの黒のトレーニングウエア姿の写真をアップし「ここ、パーソナルマシンピラティス整体ぜんぶ受けられるのがありがたい…その日の体調に合わせて整えてもらえるのも良きで