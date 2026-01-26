青森県平川市でスノーモービルで入山した男性8人が遭難しました。警察などが捜索をする中、さきほど全員の無事が確認されたということです。【映像】現場の様子青森県平川市の山中では午前8時半ごろから警察や消防などおよそ30人態勢で捜索を続けていたところ午前10時前に救助隊が遭難者に接触したという情報が入ってきました。また午前8時半ごろには遭難者から家族に対し「無事です」と連絡があったということです。警察に