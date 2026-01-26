「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。1月22日（木）の放送は、「58秒でオチる話グランプリ」をお届け！ 若手から「M-1」ファイナリストまで、しゃべりの達人7名が最もバズりやすいと言われる58秒間でオトすトークを披露する。【動画】3時のヒロイン・ゆめっちが目撃した“早朝公園の禁断愛”に騒然！？「58秒でオチる話」●3時のヒロイン ゆめっちゆめっちは犬を飼うようになってから規則正しい