¡Ö¤³¤ì¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¥É¥¢¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ë¼ê¼ó¤¬¡Ä¡£¥Û¥é¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¥É¥¢¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖIRON FACTORY IKEDA¡×¡£ÀºÌ©ÃòÂ¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥­¥ã¥¹¥Æ¥à(¹­Åç¸©)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥Î¥Ö¤ËÃËÀ­¤Î¼ê¼ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥É¥¢¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£È©¤Î¿§¤Ä¤ä¡¢¤·¤ï¤äÄÞ¤Þ¤ÇÀº¹ª¤Ë¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡£