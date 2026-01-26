24日、新潟市動物ふれあいセンターで飼育されていたオスのカピバラ『ゆうじろう』が、老衰のため12歳8カ月で死にました。 新潟市動物ふれあいセンターでは、寒さに弱いカピバラをねぎらおうと冬至にあわせてゆず湯が振る舞われます。人間でいうと80歳くらいというおじいちゃんの『ゆうじろう』が、ゆず湯をまったりと楽しむ様子が訪れる人たちを癒やしていました。 ゆうじろうは1月23日に体調が悪化し、24日早朝