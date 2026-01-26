２７日に公示される衆議院議員選挙を前に、投票を呼びかける啓発看板が県庁に設置されました。 看板は縦２．５ｍ、横４．５ｍで、県選挙管理委員会の担当者が見守るなか県庁に設置されました。 準備期間が短かったことから今回は看板にキャラクターなどは起用せず、中央に「さぁいこう投票」というメッセージを配置するシンプルなデザインにしたということです。 おととし１０月に行われた前回の衆院選での県内の投