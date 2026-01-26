25日(日)までの大雪で、県内は各地で積雪が多くなっています。屋根からの落雪などに注意が必要です。 26日(月)午前10時の積雪は、魚沼市守門で252cm、十日町市で239cmを観測しているほか、上越市高田で113cm、長岡市で94cmの雪が積もっています。 また、24日(土)は新潟市でも雪の降り方が強まりました。午後は一時 大雪警報が発表され、新潟市中央区では40cmほど雪が積もった時間がありました。 このあと、27日(火)にかけ