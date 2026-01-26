約3週間ぶりにリーグ戦が再開したプロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは24日と24日、アウェーで三遠ネオフェニックスと対戦しました。 24日のGAME1はヴェルカが序盤から主導権を握ると第2クオーター、馬場がチーム最多10得点を挙げ、54-33で前半を折り返します。 後半も攻撃の手を緩めず、95-70で快勝。 今シーズン28勝目を挙げB1でのクラブ最多勝利数を31戦目