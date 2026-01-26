任期満了に伴う松浦市長選挙は25日に投開票が行われ、現職の友田 吉泰氏が3回目の当選を果たしました。 3回目の当選を果たしたのは現職の友田 吉泰氏(61)です。 友田氏は1期目と2期目はともに無投票で当選し、今回初めて選挙戦に臨みました。 「アジフライの聖地」をはじめとした地域ブランドの定着など2期8年の実績をアピールして支持を拡大。 市政刷新を訴えた前市議会議員の新人、大橋 尚生氏に約2000票差