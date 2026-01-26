1月29日から2月1日にかけて行われる「ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」（米フロリダ州／レイクノナG＆CC）で、今季の米国女子ツアーが開幕する。日本人選手は過去最多となる15人が参戦し、“一大勢力”としてさらなる注目を集めそうだ。ここで改めて、シード権の仕組みを整理しておく。【写真】ヘビを投げてご満悦の渋野日向子まず、最も出場優先順位が高いのが『カテゴリー1』。昨季のポイ