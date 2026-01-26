きょうは午後も晴れるものの、各地で厳しい寒さが続くでしょう。 【写真を見る】岐阜の山間部は金曜日にかけて再び｢雪｣が降りやすい予報に… きょうの予想最高気温は名古屋で7℃ 岐阜･津で6℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（1/26昼） 正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが広く日差しが届いています。この時間の気温は5.6℃で、北寄りの風が強まっています。 きょうは午後もおおむね晴れるでしょう。洗濯物はよく乾きそうですが