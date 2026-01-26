Çò·ìÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Í¥¤¥Ü¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËØí´µ¤·¡¢¿¼¹ï¤ÊÂÎÄ´°­²½¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Çò·ìÉÂ ¡Û¥Í¥¤¥Ü¡¼¥ë¤µ¤ó¥¤¥ó¥Õ¥ëØí´µ¤Ç¡Ö£´£°¡¥£µ¡ëC¡×¤ÎÈ¯Ç®¡Ö¿ÈÂÎÃæ¤¬ÄË¤¤¡×¡Ö´¨¤«¤Ã¤¿¤êÇ®¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¿ÈÂÎ¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¥Í¥¤¥Ü¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï22Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç37.8ÅÙ¤ÎÈ¯Ç®¤ä´ØÀáÄË¤Ê¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢