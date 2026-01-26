◇バドミントンインドネシアマスターズ2026（20日〜25日、ジャカルタ）バドミントンの五十嵐有紗選手が自身のインスタグラムを更新。インドネシアマスターズの決勝を棄権したワケを明かしました。昨年9月から志田千陽選手とペアを組みプレーしている五十嵐選手。今大会は、志田選手が国内大会を控えていたこともあり、郄橋美優選手とペアを組み出場していました。ワールドツアーでペアを組むのは初となっていましたが、決