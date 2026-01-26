きのう群馬県藤岡市で起きた山火事は、1日が経ったいまも燃え続けています。自衛隊や消防による消火活動が続いています。きのう藤岡市上日野で起きた山火事では、きょうも朝から地元の消防や自衛隊のヘリが出動して消火活動にあたっていますが、いまも燃え続けています。焼失面積はおよそ9ヘクタールに上っていますが、警察によりますと、けが人などはいないということです。藤岡市ではこの1か月ほとんど雨が降っておらず、地元の