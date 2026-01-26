お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。自宅浴室の写真を披露した。この日、自宅浴室の写真をアップしたクロちゃん。浴槽のまわりにはアヒルのおもちゃが並べられ、半分閉まったフタからは、透明ではないお湯がのぞいている。これにクロちゃんは「クロちゃんのお家のSDGs風呂、これは何日目でしょうか？」とコメント。「入浴した後すぐの写真なので沈殿物は無い状態」と“注