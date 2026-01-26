Àã¤ÎÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¡á25Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô/Charly Triballeau/AFP/Getty Images¡ÊCNN¡ËÊÆËÌÅìÉô¤ËÌÔÎõ¤Ê´¨ÇÈ¤¬ÅþÍè¤·¡¢¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤Î¤¿¤á¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ïº£½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤äÄäÅÅ¤¬²¿Æü¤âÂ³¤¯¾õÂÖ¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åì³¤´ß¤ÎÃæÉô¤«¤éÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï·ã¤·¤¤Ë½É÷Àã¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÝÌÚ¤äÁ÷ÅÅÀþ¤ÎÀ£ÃÇ¤¬Áê¼¡¤®¡¢100Ëü¸Í¤¢¤Þ¤ê¤¬ÄäÅÅ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Âç¤­¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë