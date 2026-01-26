災害への備えを呼びかける江粼調査官＝２２日、横浜港郵便局大規模地震や津波への備えを発信する「防災コーナー」が横浜港郵便局（横浜市中区）に設置されている。横浜地方気象台と日本郵便南関東支社（川崎市川崎区）が連携した企画で、３１日まで。災害発生時の危険度を示す「警戒レベル」や、減災の備えなどの情報をパネルで紹介しているほか、県内全域に設置されているものと同じ計測震度計の実物を展示している。