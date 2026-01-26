レッドソックスの吉田正尚が、YouTubeチャンネル『渡部のサシ飲み』で24日に公開された動画に出演。「この人すごかったな」と思う日本人ピッチャーを明かした。吉田正尚○高梨雄平との対戦を回想渡部建(アンジャッシュ)から「日本時代、ピッチャーで『この人すごかったな』と思う人って? 『一番手こずったな』って(誰ですか?)」と聞かれ、吉田は「一番パッと浮かぶのは……」と前置きしつつ、「当時楽天の高梨さん」と高梨雄平の名