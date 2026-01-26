オープニングトークいつもの様に岡田師匠の第一声から始まった今週の「おかしば」柴田「話がありそうだぞ」 岡田「手前味噌の話やけど、先日からず～と映画の舞台挨拶があって。大阪や東京でもあって。本当嬉しい限りで満席」♩ファンファーレ♩柴田「なんだよこの音、打ち合わせしてたのかよ」岡田「良いよ良いよ、こういうの良いよ」※打ち合わせしてません、したことありません。岡田「大阪