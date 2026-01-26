岡山市役所 岡山市は、1月27日公示・2月8日投開票の衆院選と最高裁判所裁判官国民審査の投票所入場券について、「世帯ごとの封筒」ではなく「個人宛のはがき」で送付します。 市によりますと、封筒の準備や封入の時間を減らし、少しでも早く届けるための対応ということです。 期日前投票の期間は、衆院選が1月28日～2月7日、最高裁裁判官国民審査が2月1日～2月7日となっています。期日前投票所は市内20カ所